Extra

Gewalt in Fußballspielen sind trotz der jüngst schockierenden Meldungen bundesweit wie auch im Rheinland die Ausnahme. In der vergangenen Spielzeit 2018/19 gab es im engeren Sinne 18 Spielabbrüche (eine Saison davor 14), darunter vier wegen Tätlichkeiten an Schiedsrichtern, zwei wegen Schlägereien, sechs, weil eine der Mannschaften nicht mehr weiterspielen wollte und zwei aufgrund von Rudelbildungen. Vier davon kassierten die Spruchkammern aber wieder ein, weil der Schiedsrichter nicht alle anderen Mittel ausgeschöpft habe (zum Beispiel Platzverweise), ehe es zum Abbruch kam.

Regionale Schlagzeilen machte der Abbruch des Relegationsspiels zwischen der SG Wawern/Kanzem und Alemannia Trier, als ein Betreuer der Gäste den Unparteiischen nach umstrittenen Entscheidungen am Arm gepackt hatte und dieser darauf die Partie noch in der ersten Hälfte beendete. Die Alemannia verlor das Spiel daraufhin am grünen Tisch. ⇥(AA)