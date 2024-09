Bundesliga-Spitzenspiel Wiesn-Hit begeistert Kompany - Alonso kommt ohne Lederhose

Bayerns Rekordspieler Thomas Müller erwartet einen spannenden Wiesn-Gipfel bis zum Schluss. „Sie klopfen so lange an die Tür bis einer aufmacht“, sagte der 35-Jährige. „Verrückterweise macht bei Bayer Leverkusen immer einer auf in der Nachspielzeit.“ In dieser Saison siegten die Last-Minute-Könige vom Rhein schon wieder zweimal in der Nachspielzeit gegen Gladbach und Wolfsburg. In schmerzhafter Erinnerung ist bei den Münchnern sicher noch das 2:2 aus der Vorsaison, als Leverkusen in der wilden Nachspielzeit ausglich.