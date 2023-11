Wetter Wintereinbruch bringt den Verkehr ins Schleudern

Laut Meteorologen setzt sich der Winter in Deutschland fest, und das bereits in den letzten November-Tagen. Ein Tiefdruckgebiet über Süddeutschland verlagere sich rasch ostwärts - „dahinter flutet polare Kaltluft das ganze Land“, sagten die Experten des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach am Dienstagmorgen voraus. Für mehrere Landesteile bis in den Norden und an die Ostsee prognostizieren sie weitere meist leichte bis mäßige Schneefälle.