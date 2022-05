FC Bayern München : Wirbel um Lewandowski - Dreijahresvertrag bei Barça?

München Der Mega-Wechsel von Robert Lewandowski zum FC Barcelona scheint näher zu rücken. Berichten zufolge will der Weltfußballer seinen 2023 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern.

Wie der „Kicker“ berichtet, soll der Dauer-Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga die Vereinsbosse nicht nur davon unterrichtet haben, dass er seinen im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern will. Der Stürmer will angeblich schon nach dieser Saison nicht mehr die Tore für den deutschen Fußball-Rekordmeister schießen, sondern den FC Barcelona zu neuem Ruhm führen. Wird die Meisterparty mit einem stimmungsvollen Ausklang vor Tausenden am Sonntag auf dem Marienplatz auch zum Abschied für Lewandowski?

Geld für Lewandowski sei noch nicht da

Nach spanischen Medienberichten soll Barça dem 33-jährigen Polen einen Dreijahresvertrag angeboten haben. Der finanziell schwer angeschlagenen langjährige Lionel-Messi-Club nahm am Vortag 20 Millionen Euro für den Verkauf von Philippe Coutinho an Aston Villa ein. Weiteres Geld könnte kommen, wenn Manchester United Frenkie de Jong von den Katalanen holen würde.

Der katalanische Club ist aber nicht nur sportlich, sondern mit Schulden in Höhe von 1,35 Milliarden Euro auch finanziell schwer angeschlagen. Geld, um Lewandowski zu holen, sei noch nicht da, betonten „Mundo Deportivo“ und „Sport“ in Spanien.

Zukunft Lewandowskis ist „eine große Unbekannte“

Die „Bild“ hatte am Donnerstag - zwei Tage vor dem Münchner Wolfsburg-Spiel - berichtet, dass Lewandowski jedenfalls keinen neuen Vertrag beim FC Bayern unterschreiben will. In der Vorwoche habe der Weltfußballer den Bayern-Bossen mitgeteilt, „seinen noch ein Jahr laufenden Vertrag in München NICHT zu verlängern“, schrieb die Zeitung. „Die Tür ist offen“, titelte die katalanische Fachzeitung „Mundo Deportivo“. Das Konkurrenzblatt „Sport“ schrieb: „Lewandowski beginnt, Barça näher zu kommen.“