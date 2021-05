Wirbel um Sonderzahlungen : Der „Honeymoon“ bei den Grünen ist vorbei

Berlin Der Wirbel um verspätet mitgeteilte Sonderzahlungen droht zur Belastung im Wahlkampf zu werden.

Eigentlich ist Cem Özdemir schon ein gebranntes Kind. 2002 war bekanntgeworden, dass einige Bundestagsabgeordnete ihre dienstlich angesammelten Bonusmeilen für private Flugreisen nutzten. Auch Özdemir. Die Affäre sorgte seinerzeit für viel Wirbel im Bundestagswahlkampf. Am Donnerstagabend nun räumte sein Bundestagsbüro ein, dass Özdemir in den Jahren 2014 bis 2017 als Grünen-Vorsitzender Weihnachtsgeld in Höhe von insgesamt 20 580,11 Euro erhalten hat, was erst jetzt der Bundestagsverwaltung mitgeteilt wurde. Dabei sind alle Abgeordneten verpflichtet, solche Einkünfte dort binnen drei Wochen nach Erhalt anzuzeigen. Özdemirs Büro sprach von einem Versehen und versicherte, dass das Geld zuvor „selbstverständlich ordnungsgemäß versteuert“ worden sei. Auch sei man selbst aktiv geworden, es habe keine Aufforderung von der Bundestagsverwaltung gegeben.