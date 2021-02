Schneechaos bis Frühlingsföhn : Wochenende der Wetter-Extreme erwartet

Offenbach Meteorologen sprechen schon von einem „denkwürdigen Ereignis mit Seltenheitswert“. Zwischen Nord- und Süddeutschland erwarten Experten ein Temperaturgefälle von rund 20 Grad. Dem Norden drohen bis zu 40 Zentimeter Neuschnee.

Meteorologen sprechen schon vorher von einem „denkwürdigen Ereignis mit Seltenheitswert“ und ziehen Vergleiche zum Winter 1978/79. Zwischen Nord- und Süddeutschland erwarten Experten ein Temperaturgefälle von rund 20 Grad. „So etwas kommt nicht alle Tage vor“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach.

Dem Norden drohen dabei in den kommenden Tagen bis zu 40 Zentimeter Neuschnee, dazu „enorme Schneeverwehungen“ durch den Sturm. Besonders betroffen ist den Angaben zufolge ab Samstagabend die Region vom Emsland und dem Münsterland bis hin zum Harz. Im Ruhrgebiet, dem Siegerland, in Mittelhessen und Oberfranken hingegen gibt es von Sonntagnachmittag bis Montag gefrierenden Regen, der eine mehrere Zentimeter dicke Eisschicht zur Folge haben könnte. Der DWD rechnet mit „erheblichen Verkehrsbehinderungen“ durch den unwetterartigen Eisregen und Schäden an der Natur durch Eisbruch.