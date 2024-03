Bundesliga Wolfsburg im Abstiegskampf: Hasenhüttl ersetzt Kovac

Was Hasenhüttl in Wolfsburg erwartet, hätte vor knapp zwei Jahren kaum jemand für möglich gehalten. Damals trat Kovac beim Volkswagen-Club mit dem Ziel an, um Titel mitzuspielen oder zumindest einen Platz in einem Europapokal-Wettbewerb zu erreichen. 20 Monate später übergibt er eine für mehr als 70 Millionen Euro verstärkte Mannschaft nun als Abstiegskandidat. Das 1:3 gegen den FC Augsburg war am Samstag bereits das elfte sieglose Spiel nacheinander.