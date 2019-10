Bundesliga : Wolfsburg verpasst gegen Augsburg Sprung auf Platz eins

Wolfsburg Der VfL Wolfsburg hat den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga verpasst. Die Niedersachsen blieben zwar auch gegen den FC Augsburg ungeschlagen, kamen gegen den Abstiegskandidaten aber nicht über ein torloses Remis hinaus.

Drei Tage nach dem 2:2 in der Europa League bei KAA Gent in Belgien zeigte der VW-Club vor 22.630 Zuschauern eine insgesamt schwache Leistung und gab nach dem 1:1 gegen Paderborn erneut gegen ein Kellerkind der Fußball-Bundesliga unnötige Punkte ab. Augsburg rehabilitierte sich dagegen für die heftige 1:8-Schlappe aus der Vorsaison und sammelte eine Woche nach dem 2:2 gegen Bayern München einen weiteren wichtigen Punkt im Tabellenkeller.

Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner hatte seine Startelf angesichts der vielen Spiele in Liga, DFB-Pokal und Europa League gleich auf vier Positionen verändert. Unter anderen blieben die Leistungsträger Maximilian Arnold und Joao Victor zunächst auf der Bank, die am Donnerstag in Gent noch zu den Besten gehört hatten. Für Victor war der unter der Woche noch wegen einer Magen-Darm-Grippe fehlende Felix Klaus in die Anfangsformation gerückt und rechtfertigte seine Nominierung mit einer couragierten Leistung.