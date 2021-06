Eishockey-Weltmeisterschaft : „Wollen das Ding holen“: Eishockey-Team spielt um WM-Bronze

Riga Im ersten WM-Halbfinale seit 2010 zeigte das deutsche Eishockey-Team eine starke Leistung und setzte Titelverteidiger Finnland unter Druck. Individuelle Aussetzer im ersten Drittel waren aber entscheidend. Eine Medaillenchance bleibt.

„Die Enttäuschung ist jetzt sehr groß“, sagte Kapitän Moritz Müller geknickt bei Sport1: „Wir wollten Weltmeister werden.“ Stürmer Leo Pföderl blickte bereits voraus: „Es ist noch nicht vorbei. Es gibt noch was zu gewinnen. Wir brauchen bloß so weiterzumachen. Morgen wollen wir das Ding holen.“

Gegen Titelverteidiger Finnland reichte auch mit die beste Leistung der erneut leidenschaftlich kämpfenden deutschen Mannschaft in diesem Turnier nicht, weil unter anderem auch der bislang so sichere Torhüter Mathias Niederberger entscheidend patzte.

Am Sonntag kann Deutschland im Spiel um die Bronzemedaille gegen die USA immer noch das beste Abschneiden bei einer Weltmeisterschaft seit 1953 erreichen. Damals hatte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds bei allerdings nur drei Teilnehmern in der Endabrechnung Silber gewonnen, nachdem die Tschechoslowakei vorzeitig abgereist war. 2010 bei der Heim-WM war das DEB-Team am Ende Vierter geworden. Finnland hat am Sonntagabend (19.15 Uhr) gegen Kanada die Chance zur Titelverteidigung.