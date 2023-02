Recklinghausen : Womöglich mehrere Menschen von Güterzug erfasst

Recklinghausen Schweres Bahnunglück im Ruhrgebiet: Möglicherweise hat ein Güterzug mehrere Menschen erfasst. Noch ist die Lage unübersichtlich.

An einer Bahnstrecke in Recklinghausen ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Unglück gekommen. Ein Güterzug habe möglicherweise mehrere Menschen erfasst, sagte eine Sprecherin der Polizei. Nähere Angaben wollte die Polizei auf dpa-Anfrage vorerst nicht machen.