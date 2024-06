EURO 2024 Xhaka jubelt: Schweizer Sieg mit vier Geschichten

Nach den am ersten Spieltag gezeigten Leistungen in der Gruppe A dürfte es wohl am Sonntag kommender Woche im direkten Duell Deutschland gegen die Schweiz um den Gruppensieg gehen. So wie die Schotten beim deutschen 5:1-Auftaktsieg am Freitag fielen auch die Ungarn am Samstag gegen die Schweiz in der Leistung deutlich ab.