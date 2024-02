Notfälle Zahl der Toten bei Waldbränden in Chile steigt auf fast 100

Bei heftigen Waldbränden in Chile ist die Zahl der Toten auf mindestens 99 gestiegen. „Wir wissen, dass diese Zahl noch deutlich ansteigen wird“, sagte Präsident Gabriel Boric am Sonntag bei einem Besuch im Katastrophengebiet in der Region Valparaíso an der Pazifikküste. 32 der Opfer seien bereits identifiziert, teilte das forensische Institut des südamerikanischen Landes mit. Mehr als 300 Menschen wurden noch vermisst.