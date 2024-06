Fußball-Europameistschaft Zauberfußball beim Rekordsieg: EM-Traumstart für Nagelsmann

Und es gelang der erhoffte frühe Treffer. So wie 2006, als Philipp Lahm bereits nach sechs Minuten gegen Costa Rica den Startschuss zum Sommermärchen gab. Dieses Mal war es nach zehn Minuten so weit. Über Kroos, den genialen Lenker im Mittelfeld, und Joshua Kimmich kam Wirtz zum Schuss, Gunn kam nur noch mit den Fingerspitzen an den Ball. Bundestrainer Nagelsmann, der vor dem Spiel noch ein wenig Nervosität eingeräumt hatte, feierte das Tor mit einem Jubellauf. „Die sind heiß, die haben Lust, die haben Hunger“, hatte der jüngste deutsche Turnier-Trainer angekündigt - und Recht behalten.