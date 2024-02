23. Spieltag Zentner-Patzer führen Leverkusen zum Rekord

Dass sich Bayer so schwer mit dem Abstiegskandidaten tat, regte Alonso sichtlich auf. Immer wieder schimpfte und gestikulierte der Spanier an der Seitenlinie. Oft richtete sich sein Unmut auch gegen Schiedsrichter Timo Gerach, der in der Tat wenig souverän wirkte. Dies brachte Alonso eine Gelbe Karte ein, half seinem Team auf dem Platz aber nicht weiter.