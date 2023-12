Wetter „Zoltan“ trifft den Weihnachtsverkehr

Das Sturmtief „Zoltan“ hat den vorweihnachtlichen Reiseverkehr vor allem im Norden Deutschlands kräftig durcheinander gewirbelt. Tausende Bahnreisende warteten am Freitag an den Bahnsteigen und in den Reisezentren der Bahn und hofften, ihr Ziel trotz des Sturms erreichen zu können. Zahlreiche Fernzüge fielen aus. Auf den Straßen wurden mehrere Menschen beim Sturm verletzt, oft in ihren Autos. Todesfälle durch den Sturm gab es in den Niederlanden und Belgien. Die schwere Sturmflut überschritt in Hamburg am späten Vormittag ihren Höchststand.