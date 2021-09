Tarifkonflikt : Züge rollen wieder - GDL beendet Streik

Reges Treiben im Hauptbahnhof in Köln. Foto: Oliver Berg/dpa

Berlin Nach der dritten Streikrunde der Lokführergewerkschaft GDL kehrt der Bahnverkehr in Deutschland zur Normalität zurück. Reisende können aufatmen - jedenfalls vorerst.

Die Züge des Regional- und Fernverkehrs werden im Laufe des Tages wieder planmäßig fahren, wie eine Bahnsprecherin sagte. In Einzelfällen könne es noch zu Unregelmäßigkeiten kommen.

Die Bahn kehrte am frühen Morgen zum regulären Fahrplan zurück. Der Streik der GDL ist vorerst beendet. Ein Fazit wollen beide Seiten im Laufe des Tages ziehen. Klar ist schon jetzt: Die dritte und bislang längste Streikrunde im laufenden Tarifstreit hat zu weitreichenden Einschränkungen im Güter- und Personenverkehr geführt.

Allerdings hat die Gewerkschaft schon gezeigt, dass es noch länger geht: 127 Stunden im Personenverkehr und 138 Stunden im Güterverkehr dauerte die bislang längste Arbeitskampfrunde der GDL in einem Tarifkonflikt. Das war im Mai 2015. Erst zwei Monate später kam in einer Schlichtung ein Tarifvertrag zustande. Der nun beendete Streik dauerte 110 Stunden im Personen- und 118 Stunden im Güterverkehr. Er ist damit der zweitlängste in der Geschichte der Deutschen Bahn.