Heiße Spur in Elze : Zug gestoppt - War die Polizei dem Göttingen-Mörder nahe?

Heiße Spur in Elze

Polizeiabsperrung am Bahnhof in Elze. Foto: Hauke-Christian Dittrich.

Göttingen/Elze Auf der Suche nach dem mutmaßlichen Mörder von Göttingen ist in Elze bei Hildesheim ein Zug gestoppt worden. Nach einem Hinweis des Personals sei der Zug des Bahnbetreibers Metronom am Freitagmorgen angehalten worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Es habe einen Hinweis vom Personal auf den Gesuchten gegeben. „Daraufhin wurde der Zug gestoppt und die Polizei verständigt“, sagte sie. „Als die Beamten eintrafen, flüchtete die Person aus dem Zug.“ Dann sei eine umfangreiche Suchaktion gestartet worden. „Die Suche dauert an“, sagte sie am Mittag. Auch eine Drohne, ein Hubschrauber und Spürhunde waren im Einsatz.

Bei einem Streit auf offener Straße soll der gesuchte 52 Jahre alte Mann am Donnerstag in Göttingen eine Bekannte umgebracht haben. Sie starb noch am Tatort. Zeugen, die dem 44 Jahre alten Opfer helfen wollten, wurden laut Polizei ebenfalls von dem Täter attackiert. Eine 57-Jährige wurde dabei nach Angaben der Polizei vom Freitag lebensgefährlich verletzt.