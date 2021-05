Mexiko-Stadt : Zwei Dutzend Tote bei Einsturz von U-Bahnbrücke

Rettungskräfte sind an der Unfallstelle in Mexikos Hauptstadt im Einsatz. Foto: El Universal/El Universal via ZUMA Wire/dpa

Mexiko-Stadt In einem Außenbezirk der Millionenmetropole stürzt eine U-Bahnbrücke ein, zwei Waggons stürzen auf eine viel befahrene Straße. Die Linie 12 steht im Zentrum eines der größten Skandale der vergangenen Jahre.

27 der Verletzten mussten auch mehr als zwölf Stunden später noch behandelt werden, wie die Chefin der Zivilschutzbehörde der Stadt, Myriam Urzúa, in einer Pressekonferenz mitteilte. Ihr zufolge waren 21 Opfer vor Ort gestorben, die übrigen drei erlagen in Kliniken ihren Verletzungen.

Zwei Waggons einer Bahn der Metro-Linie 12 waren am späten Montagabend einige Meter in die Tiefe gestürzt und miteinander zusammengestoßen, wie auf Videos in sozialen Medien zu sehen war. Unter dem eingestürzten Abschnitt der Überführung am Bahnhof Olivos am südöstlichen Rand der Metropole waren viele Autos unterwegs gewesen.