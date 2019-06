Piloten betätigen Schleudersitz : Luftwaffe bestätigt Absturz von zwei „Eurofightern“ nach Kollision

Nossentiner Hütte Zwei „Eurofighter“ der Bundeswehr sind in Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt. Das teilte das Innenministerium in Schwerin mit. Zuvor hatten der Radiosender „Ostseewelle“ und die Tageszeitung „Nordkurier“ berichtet.

Eines der beiden Flugzeuge stürzte nach Worten eines Ministeriumssprechers nahe der Ortschaft Jabel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in ein Waldstück. Das andere sei südlich der Ortschaft Nossentiner Hütte an einem Waldrand abgestürzt. Die beiden Orte sind rund zehn Kilometer voneinander entfernt.

Die Luftwaffe hat am Montag den Absturz von zwei „Eurofightern“ in Mecklenburg-Vorpommern nach einem Zusammenstoß in der Luft bestätigt. Beide Piloten konnten den Schleudersitz betätigen, wie die Luftwaffe weiter mitteilte.