Kampf gegen Kartelle Zwei wichtige Drogenbosse aus Mexiko in den USA festgenommen

Nach einem halben Jahrhundert im Drogengeschäft ist einer der mächtigsten mexikanischen Drogenbosse erstmals in den USA festgenommen worden. Die US-Behörden hätten Ismael „El Mayo“ Zambada, Mitbegründer des gewalttätigen Sinaloa-Kartells, in der texanischen Grenzstadt El Paso gefasst, sagte US-Justizminister Merrick Garland am Donnerstag (Ortszeit). Mit ihm sei ein Sohn des in den USA inhaftierten Joaquín „El Chapo“ Guzmán Loera verhaftet worden.