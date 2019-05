später lesen Drei Männer festgenommen Zweitgrößter Online-Marktplatz für Drogen abgeschaltet Teilen

Ermittler in den USA und Europa haben einen der größten kriminellen Online-Marktplätze für Drogen und andere illegale Waren ausgehoben. Die drei mutmaßlichen Betreiber des sogenannten „Wall Street Market“ wurden in Deutschland gefasst, sie sitzen in Untersuchungshaft. dpa