Außergewöhnliches Naturschauspiel Die totale Sonnenfinsternis im Live-Stream mitverfolgen - Ab 19 Uhr

Ein außergewöhnliches Naturschauspiel ereignet sich, wenn der Vollmond direkt vor die Sonne tritt: eine totale Sonnenfinsternis. Am 8. April 2024 wird dieses Ereignis in Teilen Nordamerikas besonders beeindruckend sein. Von Europa aus kann das astronomische Spektakel nicht beobachtet werden. Lediglich am westlichen Rand des Kontinents - in Teilen Portugals, Spaniens, Irlands und Großbritanniens sowie in Island - ist eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen.