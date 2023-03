Tot auf dem Dachboden gefunden Mord wegen Kuscheltier? Angeklagter schweigt zum Prozessauftakt in Trier

Im Prozess um einen elf Jahr zurückliegenden mutmaßlichen Mord in Trier will sich der Angeklagte zunächst nicht zu den Vorwürfen äußern. Das sagte der 56-Jährige beim Prozessauftakt am Trierer Landgericht. Oberstaatsanwalt Eric Samel wirft dem Mann vor, seine ehemalige Freundin im März 2012 mit einem Wollschal heimtückisch erdrosselt zu haben. Zuvor habe es Streit wegen eines Stofffrosches mit Herz gegeben, den der Mann seiner ehemaligen Freundin geschenkt haben soll.