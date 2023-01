Interview Peter Adrian : „Für unsere Unternehmen gibt es zu viel überflüssige Bürokratie“

Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Peter Adrian, DIHK-Präsident (von links) nach der Gründungsvollversammlung der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Trier/Berlin Nach „Maulkorb“ nun Meinungsmacher: Der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer fordert politischen Pragmatismus.

Vom Verein zur Körperschaft öffentlichen Rechts: Mit dem 1. Januar ist aus dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag die Deutsche Industrie- und Handelskammer, kurz DIHK, geworden. Dieser gesetzliche Rechtsformwechsel beendet die Übergangsphase seit 2020, als sich die Vorgängerorganisation freiwillig einen „Maulkorb“ verpasst hat.

Das Oberverwaltungsgericht hatte die Lobbyorganisation für 2,5 Millionen Unternehmen in Deutschland an gesetzliche Kompetenzgrenzen erinnert und politische Äußerungen untersagt. Nun ist die DIHK die „IHK der IHKs“, zu deren Festakt anlässlich des Reformendes auch Bundeskanzler Olaf Scholz ins Haus der Wirtschaft in Berlin gekommen ist. „Wir schätzen den Rat und die Impulse der Kammerorganisation als starke Stimme in unserem Austausch mit den wichtigsten Verbänden der deutschen Wirtschaft“, lobte der Kanzler in seiner Festrede.

Info DIHK-Präsident Peter Adrian Peter Adrian. Foto: dpa Foto: dpa/Michael Kappeler DIHK-Präsident Peter Adrian Peter Adrian ist am 20. Februar 1957 in Köln geboren, verheiratet und hat vier Kinder. Sein Abitur legte er 1976 am Max-Planck-Gymnasium in Trier ab. Dem folgten einen Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Deutschen Bank in Trier. Von 1979 bis 1983 studierte er VWL an der Uni Trier. Doch schon währenddessen war er unternehmerisch tätig. 1980 gründete er eine Baubetreuungs- und Generalübernehmergesellschaft in Luxemburg, 1983 folgte die Gründung einer Bauträgergesellschaft in Köln und 1989 die Gründung der Triwo AG in Trier mit heute 34 Tochtergesellschaften in den Bereichen Industrie- und Gewerbeparks, KFZ-Testcenter und Sonderflughäfen im bayrischen Oberpfaffenhofen und Zweibrücken. Da Peter Adrian eine deutsche und amerikanische Fluglizenz besitzt, steuert er seine Flughäfen im Dienstbetrieb auch gerne selbst an. Der Vorstandsvorsitzende der Triwo AG ist aber auch seit Jahrzehnten ehrenamtlich in den unterschiedlichsten Gremien aktiv. Er gehört bereits seit 1994 als Mitglied der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Trier an, von 1999 bis 2006 war er Vizepräsident der Trierer Kammer. Seit 2006 steht Adrian als Präsident der regionalen IHK vor und begleitet gleichzeitig das Präsidenten-Amt der IHK-Arbeitsgemeinschaften im Land. Zudem hat sich Peter Adrian seit vielen Jahren im Deutschen Industrie- und Handelskammertag engagiert. Seit 2006 ist er Mitglied im DIHK-Vorstand und seit 2017 zudem Vorsitzender des DIHK-Haushaltsausschusses.

Zuvor wurden die bisherigen Amtsinhaber, der Trierer Unternehmer Peter Adrian als Präsident und Martin Wansleben als Hauptgeschäftsführer ernannt. Zu der Novellierung des Dachverbands der 79 IHKs deutschlandweit gehören auch Reformen wie ein Rat für Integrität und Schlichtung und als Schwerpunkt die Beteiligung der IHKs und ihrer Mitgliedsunternehmen. Die Rechtsaufsicht hat das Bundeswirtschaftsministerium. DIHK-Präsident Peter Adrian stellte sich nach seiner Wahl den Fragen des Trierischen Volksfreunds gestellt.

Herr Adrian, der DIHK wird zur Körperschaft öffentlichen Rechts und darf nun endlich nach zwei Jahren seinen selbst auferlegten Maulkorb infolge des Urteils durch das Bundesverwaltungsgericht ablegen. Wie sehr freut Sie das, nun endlich auch politisch frank und frei Stellung im Sinne des DIHK zu nehmen?

Lesen Sie auch Unternehmen : Trierer Peter Adrian als DIHK-Präsident bestätigt

PETER ADRIAN: Diese Phase ist zum Glück seit über anderthalb Jahren vorbei. Wir mussten damals auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts reagieren, das eine IHK zum Austritt aus dem DIHK verurteilt hatte. Die damit verbundenen Rechtsunsicherheiten waren Auslöser dafür, dass die Politik unsere rechtliche Grundlage, das IHK-Gesetz, angepasst hat. Es ist gut, dass wir damit wieder eine verlässliche Grundlage haben. Aber natürlich gibt es weiterhin Regeln, was zu unseren Aufgaben gehört und was nicht.

Was gehört denn dazu und was nicht?

ADRIAN: Grob gesagt gehören hierzu alle wirtschaftspolitischen Fragen: Ein wichtiges Kernthema ist dabei etwa die Fachkräftesicherung, beispielsweise durch die Stärkung der Aus- und Weiterbildung, Einwanderung und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Weiterhin zentrale Standortfaktoren wie die Steuer-, Energie- und Infrastrukturpolitik. Aber auch europäische und internationale Themen, wie die Nutzung von Freihandelsabkommen und die Beseitigung von Handelshemmnissen. Wir machen aber auch nicht alles: Das Thema Tarifpolitik ist zum Beispiel das Terrain der Arbeitgeberverbände - und allgemeinpolitisch sind wir auch nicht unterwegs.

Jetzt haben Ihnen heute auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Finanzminister Lindner zur neuen Rechtsform herzlich gratuliert. Allerdings: Was wollen Sie der Politik endlich mal ins Stammbuch schreiben? Was ist die Hauptkritik des DIHK an der aktuellen Politik der Bundesregierung? Und was gefällt Ihnen?

ADRIAN: Für unsere Unternehmen gibt es einfach zu viel überflüssige Bürokratie. Wenn es uns nicht gelingt, endlich pragmatischer vorzugehen und schneller zu werden, wird unsere Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich mit anderen Ländern in Europa und der Welt weiter Schaden nehmen. Beim Bau der LNG-Terminals an der Nord- und Ostsee beweist der Staat gerade, dass es auch anders geht. Es funktioniert, wenn man es will. Das sollte Ansporn für uns alle sein. Auch für andere Bereiche, ich denke da an die langwierigen Genehmigungsverfahren für Windräder, Solaranlagen, den Bau von Brücken, die Verlegung von Glasfaser oder die Verfahren bei der Zuwanderung von Fachkräften.

Der DIHK ist nun die „IHK“ der „IHKs“ bundesweit. Was bedeutet der Rechtsformwechsel konkret?

ADRIAN: Der Wechsel bedeutet konkret, dass alle 79 Industrie- und Handelskammern gesetzliche Mitglieder in der Deutschen Industrie- und Handelskammer sind. Das war ein notwendiger Schritt, um die Interessenvertretung auf Bundesebene vollständig unter Beteiligung aller Regionen verlässlich zu gewährleisten. Die DIHK hat damit seit Jahresbeginn die gleiche Rechtsform wie jede IHK.

Ist das nur ein formaler Akt oder was haben die lokalen/regionalen IHKs davon? Was die einzelnen der insgesamt 3,5 Millionen Unternehmen, die Sie vertreten?

ADRIAN: Die DIHK vertritt die Interessen von über 3,5 Millionen Unternehmen. Es ist unsere Hauptaufgabe, aus dieser vielfältigen Mitgliedschaft ganz unterschiedlichen Branchen zu vielen Themen der Wirtschaftspolitik auf demokratischem Weg Positionen zu entwickeln. Und darüber müssen und wollen wir eben auch kommunizieren. Dabei ist es uns besonders wichtig, dass sich die Mitgliedsunternehmen an diesem Prozess beteiligen. Die großen Herausforderungen der letzten Jahre haben gezeigt, wie wichtig es ist, dass unsere Organisation genau das macht. Hierfür braucht es eine DIHK in Berlin und Brüssel die das organisiert und umsetzt.

Ihre Stimme als Stimme der Wirtschaft in der Politik wird nun lauter und bedeutender. Was ist konkret Ihr Ziel? Was wollen Sie erreichen?

ADRIAN: Die deutsche Wirtschaft steht vor einer Reihe großer Probleme, die wir gemeinsam angehen müssen. Neben der Energiekrise wird der Fachkräftemangel zum immer drängenderen Problem. Wir gehen aktuell davon aus, dass in Deutschland etwa zwei Millionen Arbeitsplätze nicht besetzt werden können. Hier brauchen wir praxistaugliche Regelungen, beispielsweise auch eine erleichterte Möglichkeit, Fach- und Arbeitskräfte aus Drittstaaten einzustellen. Wenn wir bei der Fachkräftesicherung nicht mehr erreichen, dann bleiben auch andere Ziele auf der Strecke. Denn egal, ob Windräder aufgestellt, Kabel verlegt oder Software angepasst werden müssen: Wir brauchen Menschen, die diese und andere Arbeiten machen. Wichtig ist mir dabei zu betonen, dass unsere IHKs und Auslandshandelskammern in der ganzen Welt und die DIHK bei allem immer auch einen Beitrag zur Lösung leisten wollen.

Was bietet die Wirtschaft der Politik zur Lösung des Fachkräftemangels oder der Energiekrise von sich aus an?

ADRIAN: Lassen Sie mich ein konkretes Beispiel herausgreifen: Wir haben in Deutschland einen Azubimangel, also einen Mangel an künftigen Fachkräften. Damit die Jugendlichen eine duale Ausbildung als attraktive Start-Chance erkennen, bieten die Betriebe viele Praktika, Informationen oder Beratungen an. Wir suchen hier auch die Kooperation mit den Schulen. Denn diese müssen die Berufsorientierung weiter ausbauen, gerade auch an den Gymnasien. Darüber hinaus bieten wir jungen Menschen seit Jahren eine Chance auf eine Ausbildung - ganz ohne gesetzliche Regelung einer Ausbildungsgarantie. Und: Wir arbeiten an Zusatzangeboten wie Auslandsaufenthalten oder Zusatzqualifikationen während der dualen Ausbildung. Dadurch ergeben sich interessante Optionen für Unternehmen und junge Menschen, auch mit Abitur. Insgesamt spreche ich den vielen Ausbildungsbetrieben ein großes Lob aus, denn sie gestalten Ausbildung jeden Tag modern und zeitgemäß. Das wollen wir als IHK-Organisation unterstützen.

Umgekehrt gefragt: Die deutsche Wirtschaft wird immer differenzierter. Kann der DIHK überhaupt noch für alle 3,5 Millionen Unternehmen mit einer Stimme sprechen und auch politisch im Sinne aller Einfluss nehmen?

ADRIAN: Unsere wirtschaftspolitischen Positionen finden wir nicht in Hinterzimmern, sondern über die Beteiligung der Regionen, Branchen und vieler sehr unterschiedlicher Unternehmen. Dafür haben wir transparente Verfahren in unserer Organisation – etwa unsere gewählten Gremien, beratende Ausschüsse, viele Gespräche oder auch Instrumente wie Mitgliederportale im Internet. Die Meinungen sind oft sehr heterogen oder auch kontrovers. Unsere Aufgabe ist es, hier zu filtern, auszugleichen und abzuwägen - und dabei Mindermeinungen nicht aus dem Blick zu verlieren. Die Ergebnisse dieses Prozesses kommunizieren wir dann in Richtung Politik.

Was ist dabei genau Ihre Funktion? Eher kooperieren mit der Politik oder klare Kante zeigen?

ADRIAN: Die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich versuche, die wirtschaftlichen Problemzonen klar aufzuzeigen, aber dabei das Tischtuch zu zerschneiden – das will ich nicht, weil es niemandem hilft. Wir sehen uns nicht nur als kritischer, sondern auch als konstruktiver Partner der Politik und möchten immer auch Teil der Lösung sein. Was mich dabei derzeit besonders umtreibt: Wir brauchen in Deutschland mehr Tempo in allen Bereichen. Wenn Staat und Verwaltung jetzt nicht beweisen, dass sie handlungsfähig sind, geht das Vertrauen in die Politik weiter verloren – mit negativen Folgen für die wirtschaftliche Substanz unseres Landes und damit auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Mit der neuen Rechtsform der Körperschaft öffentlichen Rechts werden alle IHKs automatisch Pflichtmitglied und können nicht mehr zum Zwangsaustritt verpflichtet werden. Was bedeutet das für die einzelnen IHKs vor Ort, also auch für die Trierer Kammer?

ADRIAN: Das Bundesverfassungsgericht hat 2020 in einer Entscheidung zur gesetzlichen IHK-Mitgliedschaft ausdrücklich darauf hingewiesen, dass hierüber auch die Vertretung der Wirtschaft auf Bundesebene und in Europa erfolgen soll. Dem können wir nur nachkommen, wenn unser Netzwerk dauerhaft und flächendeckend in Deutschland besteht. Die gesetzliche Änderung ist eine tragfähige Grundlage dafür, dass uns das zukünftig gut möglich ist.