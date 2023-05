Vor dem Eurovision Song Contest „Eine gute Metal-Band hat etwas zu sagen“ – das findet jedenfalls Triers Fernsehpfarrer

Schrill und zugleich düster sind die Outfits des deutschen ESC-Teilnehmers „Lord of the Lost“. Die Band von Sänger Chris Harms besteht seit 2007. In seinem „Wort zum Sonntag“ wird der Trierer Domkapitular auch auf den Bezug des Bandnamens zur katholischen Kirche eingehen.

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd