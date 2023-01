„Sie hatte keine Chance“ : Mord in Trierer Hotel: Lebenslange Haftstrafe für Angeklagten

Ein Justizbediensteter nimmt dem Angeklagten im Gerichtssaal die Handschellen ab. Links im Bild sein Verteidiger Philipp Janson. Foto: TV/Rolf Seydewitz

Update Trier Sieben Verhandlungstage lang schwieg der Angeklagte eisern vor Gericht. Kurz vor der Urteilsverkündung ergriff der wegen heimtückischen Mordes angeklagte Ukrainer dann doch noch das Wort: „Ich habe das nicht getan.“ Die Worte beeindruckten das Gericht nicht.

„Ich habe das nicht getan, ich habe ein gutes Gewissen“, sagte der 35- Jährige. Er bedauere sehr, „dass Irina nicht mehr unter den Lebenden ist“. Die sogenannten letzten Worte des Angeklagten beeindruckten das Gericht nicht. Eine knappe Stunde später verurteilte die fünfköpfige Kammer unter der Vorsitzenden Richterin Petra Schmitz den gelernten Maschinenbauer wegen Mordes zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe. Nach sieben Verhandlungstagen sah es die Kammer als erwiesen an, dass der Angeklagte im März in einem Trierer Hotel seine langjährige Freundin erdrosselt hat. Heimtückisch, denn die ebenfalls aus der Ukraine stammende Frau habe nicht mit einem Angriff gerechnet, sagte die Vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Ähnlich hatte zuvor auch Oberstaatsanwalt Eric Samel argumentiert.

Der Mörder soll vor der Tat die Dusche in dem Hotelzimmer aufgedreht haben, sodass die Frau davon ausgegangen sei, dass er unter der Dusche stehe. Stattdessen sei er aber von hinten an das auf dem Bett liegende Opfer herangeschlichen, habe die Frau erst mit den Händen gewürgt und anschließend mit dem Bettlaken erdrosselt, heißt es in der Anklage.

Nach dem Mord soll der 35-Jährige die unbekleidete Frau im Bettkasten des Zimmers versteckt und dann das in der Trierer Innenstadt gelegene Hotel verlassen haben. Sämtliche persönliche Gegenstände des Opfers habe er mitgenommen. Die Ermordete war zwei Tage später von einem Zimmermädchen des Hotels gefunden worden.

Der von den Ermittlern relativ rasch identifizierte Tatverdächtige wurde eine Woche nach dem Gewaltverbrechen von der Bundespolizei in einem Zug in Regensburg festgenommen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Während der sieben Verhandlungstage hatte er sich nicht zudem Vorwürfen geäußert. In einer Vernehmung nach der Festnahme hatte er die Tat allerdings gestanden. Sein Verteidiger Philipp Janson hatte zuvor für eine Verurteilung seines Mandanten zu einer neuneinhalbjährigen Gefängnisstrafe wegen Totschlags plädiert.