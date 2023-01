„Sie hatte keine Chance“ : Mord in Trierer Hotel: Staatsanwalt fordert Lebenslänglich für Angeklagten - Der sagt: „Ich war‘s nicht“

Ein Leichenwagen steht am Nachmittag vor dem Hotel, in dem eine tote Frau gefunden worden ist. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Gewaltdelikts. Foto: Rainer Neubert

Trier Im Prozess um den Mord an einer 38-jährigen Frau aus der Ukra­ine in einem Trierer Hotel hat Oberstaatsanwalt Eric Samel am Montag eine lebenslange Gefängnisstrafe für den Angeklagten gefordert. Der 35-jährige Ukrainer habe seine Freundin aus Eifersucht getötet.

Wegen des Gewaltverbrechens muss sich seit September ein wie das Opfer aus der Ukraine stammender Mann vor dem Trierer Landgericht verantworten.

Laut Anklage waren die beiden vor dem Gewaltverbrechen intim miteinander. Danach soll die mit ihrer Familie in Merzig lebende Frau eine Nachricht in ihr Handy getippt haben. Ihr Freund habe sie dann aus Eifersucht getötet.

Das Opfer konnte laut Anklageschrift von dem bevorstehenden Gewaltverbrechen nichts ahnen. Der vermeintliche Mörder soll vorher die Dusche aufgedreht haben, sodass die Frau davon ausgegangen sei, dass er unter der Dusche stehe. Stattdessen sei er aber von hinten an das auf dem Bett liegende Opfer herangeschlichen, habe die Frau erst mit den Händen gewürgt und anschließend mit dem Bettlaken erdrosselt.

Nach dem Mord soll der 35-Jährige die Frau im Bettkasten des Zimmers versteckt und dann das in der Trierer Innenstadt gelegene Hotel verlassen haben. Sämtliche persönliche Gegenstände des Opfers habe er mitgenommen. Die Ermordete war zwei Tage später von einem Zimmermädchen des Hotels gefunden worden.

Der von den Ermittlern relativ rasch identifizierte Tatverdächtige wurde eine Woche nach dem Gewaltverbrechen von der Bundespolizei in einem Zug in Regensburg festgenommen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Während der sieben Verhandlungstage hatte er sich nicht zudem Vorwürfen geäußert. In einer Vernehmung nach der Festnahme hatte er die Tat allerdings gestanden. In seinem „letzten Wort“ nach den Plädoyers stritt der 35-Jährige die Tat ab. „Ich habe das nicht getan, ich habe ein gutes Gewissen“, sagte er vor Gericht. Er bedauere sehr, „dass Irina nicht mehr unter den Lebenden ist“. Sein Verteidiger Philipp Janson hatte zuvor für eine Verurteilung seines Mandanten zu einer neuneinhalbjährigen Gefängnisstrafe wegen Totschlags plädiert.