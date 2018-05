Die Region will Adoptionen erleichtern – und sparen

Das kostet die Vermittlungsstelle

Wie hoch die Gesamtkosten der künftigen Stelle sein werden, steht noch nicht ganz fest. Der Eifelkreis Bitburg-Prüm geht von Gesamtkosten in Höhe von rund 282 000 Euro pro Jahr aus, die anderen Beteiligten dagegen von Gesamtkosten in Höhe von etwa 248 000 Euro. Jeder der fünf Partner zahlt entsprechend seines Bevölkerungsanteils, so dass der Kreis Trier-Saarburg mit knapp 62 000 Euro am meisten zahlt.