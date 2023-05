Am Mittwoch Warnstreik bei Kaufland in Trier-West: Was das für Kunden bedeutet

Hunderte Beschäftigte der rheinland-pfälzischen Standorte des Supermarkt-Riesen Kaufland hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Mittwoch zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Zu den sieben Standorten gehört auch die Trierer Filiale in der Aachener Straße. Hinzukommen in Kaiserslautern Ikea, Hornbach, H&M sowie Primark, außerdem H&M in Worms und Ludwigshafen.