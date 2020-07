Justiz : Trierer Steuerfahnder durchsuchen Flughafen Hahn - Rückt Ryanair-Abzug näher?

Dem Hunsrück-Flughafen Hahn droht neues Ungemach. Die Justiz und Steuerfahnder ermitteln am Airport. Foto: dpa/Andreas Arnold

Hahn Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Verantwortliche. Abzug von Billigflieger Ryanair rückt wohl näher.

Der Flughafen Hahn steuert offenbar in eine immer größere Krise. Nachdem in dieser Woche zunächst Billigflieger Ryanair mit einem Abzug der Basis am Hunsrück gedroht hat und sich die irischen Pläne weiter verdichten, schrecken Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Koblenz und des Trierer Finanzamts den Airport auf. Sie durchsuchten den Flughafen am Donnerstag und bestätigten am Freitag ein Ermittlungsverfahren gegen drei Verantwortliche von sechs am Hahn tätigen Gesellschaften.

Nähere Angaben, wer die Verdächtigen sind und was ihnen vorgeworfen wird, machte die Staatsanwaltschaft nicht. Sie verwies auf das Steuergeheimnis. Hahn-Geschäftsführer Christoph Goetzmann ging trotz mehrfacher Anrufversuche unserer Zeitung am Freitag nicht an den Apparat, um sich zu Vorwürfen gegen den Flughafen zu äußern.

Dafür ging das Land direkt morgens um 9.36 Uhr mit einer seltenen Sprechermeldung raus, die sich auf Zuschüsse für Investitionen berief, die bis 2024 noch an den chinesischen Flughafenkäufer HNA gezahlt werden müssen. „Natürlich müssen vor weiteren Auszahlungen von Beihilfen die Vorwürfe aufgeklärt sein“, teilte das Innenministerium mit und ergänzte: „Für 2019 und 2020 sind noch keine Zahlungen erfolgt. Anträge liegen für 2019 und 2020 ebenfalls noch nicht vor.“

Die chinesische HNA Group hat die Mehrheitsanteile von Rheinland-Pfalz 2017 gekauft. Mehrere Tochterunternehmen von HNA haben nach der Übernahme durch die Chinesen Dienstleistungen übernommen, die zuvor von privaten Unternehmen am Hahn versehen wurden. FFHG und HNA Airport haben beide ihre Firmenschilder am Gebäude 890, in dem die Staatsanwaltschaft Durchsuchungen durchführte. Der CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Licht sagte, die Gründung von Tochterfirmen am Hahn habe er immer moniert. Er kritisierte die Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz. „Seitdem die Landesregierung ihre Anteile am Flughafen Hahn an die HNA Airport Group GmbH verkauft hat, hat man weder Frau Dreyer noch Herrn Wissing am Hunsrück-Airport gesehen. Bei allen Problemen bleibt der Hahn sich selbst überlassen.“