Finanzen : Anstieg bei Firmenpleiten bringt Experten nicht aus der Ruhe

Trier Nicht jede Insolvenz bedeutet den Untergang einer Firma. Und doch werden viele Betriebe in der Region vom Markt verschwinden. Problematisch sehen Fachleute die „stillen Heimgänge“.

Nach zwei Jahren mit außergewöhnlich wenigen Insolvenzen drohen Deutschland in diesem Jahr bis zu 25.000 Firmenpleiten, also bis zu 30 Prozent mehr als in den Vorjahren. Das sind jüngsten Prognosen der Wirtschaftsauskunftei Creditreform. Einen ähnlichen Trend erwarten die Chefs der Trierer Geschäftsstelle, Jörg Rossen und Christian Eberhard, auch für die Region Trier: „Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein bedrohliches Anschwellen, sondern um die Rückkehr zur Normalität“, sagen sie unserer Redaktion. Nachdem der Staat zahlreiche Unternehmen mit seiner Corona-Politik und finanziellen Hilfen „richtigerweise“ vor einer Insolvenz geschützt habe, habe sich nun ein regelrechter „Insolvenzstau“ aufgebaut, sagt Eberhard. Was Rossen, langjähriger Experte für Risikomanagement, dabei besonders auffällt: „Seit rund 15 Jahren hatten wir keine Krisen, sondern immer einen wirtschaftlichen Aufstieg. Nun gibt es vielfältige Krisen von Corona über Personalmangel bis hin zu Inflation, Lieferkettenproblemen, nicht mehr zeitgemäßen Geschäftsmodellen und unzureichender Digitalisierung. Viele Finanz-Entscheider in den Unternehmen kennen das nicht, hier steigt bei vielen der Blutdruck. Und unser Frühwarnsystem leuchtet.“

Auch der Trierer Sanierungsexperte Ingo Grünewald prognostiziert für dieses Jahr bis zu 20 Prozent mehr Insolvenzverfahren als im Vorjahr. Dennoch könne man nicht von einer Insolvenzwelle sprechen, sagt Grünewald im Gespräch mit unserer Redaktion. Grünewald, Partner in der Kanzlei von Nürburgring-Sanierer Professor Thomas Schmidt, ist Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht. Der Jurist verweist darauf, dass die Zahl der Firmeninsolvenzen in Deutschland in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich gesunken ist – von 33.000 im Jahr 2009 auf 14.100 im Jahr 2021. Für das vergangene Jahr werde mit einem leichten Anstieg von fünf Prozent gerechnet, sagt Grünewald, der in der Region Trier zuletzt mit den Insolvenzverfahren der Firmen Arend, Calvias oder Vulcast befasst war. Zwei der Unternehmen wurden gerettet, für Vulcast fand sich kein neuer Investor. Anders als dies landläufig angenommen werde, sei eine Insolvenz aber nicht gleichbedeutend mit dem Ende eines Unternehmens, sagt der Sanierungsexperte. Etwa jede zweite Firma, die Insolvenz anmelde, werde gerettet. Christian Eberhard bestätigt dies und sieht in einer Marktbereinigung auch „neue Chancen für mehr Dynamik und Wachstum“. Was Creditreform besonders sorgt, sind die „stillen Heimgänge“, also Betriebe, die einfach schließen. Rossen: „Hier sterben wie beim Bäcker Traditionen. Solche Effekte schlagen sich auch noch Jahre nach den Krisen durch.“