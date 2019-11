USA : Trump postet Fotomontage: Präsident oben ohne und als starker Mann - und erntet Spott

Washington US-Präsident Donald Trump sieht sich offenbar gerne als starker Mann: Auf Twitter veröffentlichte er am Mittwoch kommentarlos eine Fotomontage von sich, die ihn oben ohne als muskulösen Boxer im Ring zeigt. Doch für die Fotomontage erntet er viel Spott auf Twitter.

Nothing but facts 💯 pic.twitter.com/93Q1wHqwey

Trump war am Mittwoch im US-Bundesstaat Florida Golfen. Er war am Dienstag für ein langes Wochenende dorthin geflogen, denn am Donnerstag ist in den USA ein Feiertag - Thanksgiving.