USA : Trump zahlte jahrelang kaum Steuern

Kommentar

Von Frank Herrmann

In der Wahrnehmung seiner Anhänger ist Donald Trump noch immer der Top-Unternehmer, der auch auf den Baustellen der Politik endlich für Tempo sorgt, dort, wo jahrelang die Arbeit ruhte. Dass er aus dem Geschäftsleben kommt, für seine Fans ist es der wichtigste Grund, ihn wiederzuwählen. Daraus spricht die Verzweiflung über eine politische Klasse, von der sich viele, zumal in Strukturkrisenregionen, im Stich gelassen fühlen. Es liegt aber auch am Talent des Alleinunterhalters Trump, sich als etwas zu verkaufen, was er in Wahrheit nicht ist. Und zwar so geschickt, dass es ihm Millionen von Amerikanern dennoch abnehmen.

Nun hat die New York Times enthüllt, dass der Tycoon in dem Jahr, in dem er ins höchste Staatsamt gewählt wurde, gerade mal ein Sechzehntel der Einkommensteuer zahlte, die der durchschnittliche amerikanische Steuerbürger zu berappen hatte. Was für seine Verhältnisse schon viel war, hatte er doch zuvor in elf von 15 Jahren keinen einzigen Cent beigesteuert, weil er riesige Verluste geltend machte. Was sagt das nun über Trump? Dass er ein miserabler Businessman ist? Oder nur gerissen genug, um das Finanzamt auszutricksen?

Wahrscheinlich stimmt beides. Anfang der Neunziger hat der Millionenerbe eine Pleite nach der anderen fabriziert, namentlich in der Casino-Branche, in der ihn auch sein Vater mit reichen Geldgeschenken nicht vor dem De-facto-Bankrott retten konnte. Dass er sich später dennoch als sensationell erfolgreicher Konzernlenker inszenieren konnte, hat viel mit Illusionen zu tun. Mehr mit dem Schein als dem Sein. Trumps eigentliche Erfolgsgeschichte spielte im Fernsehen, in der populären Reality-Show The Apprentice, in der er sich nach allen Regeln der Kunst zu vermarkten verstand. Nun hoffen seine Kritiker, dass die Recherchen der New York Times den Lack endlich abplatzen lassen. Wetten möchte man nicht darauf: Bis zum harten Kern seiner Basis dringt gar nicht vor, was ein liberales Blatt von der Ostküste schreibt.