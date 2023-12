Aufarbeitung sexueller Übergriffe auf Kinder Mehr als 80 Verdachtsfälle – Uniklinik Homburg entschädigt Missbrauchsopfer

Die Arbeit der unabhängigen Clearingstelle für die Aufarbeitung des Skandals um sexuell missbrauchte Kinder am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) in Homburg ist fast beendet. Das bestätigt der UKS-Aufsichtsratsvorsitzende und Chef der Staatskanzlei des Saarlandes, Staatssekretär David Lindemann (SPD), in einem Gespräch mit Journalisten am Donnerstag.