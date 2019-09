Schwerpunkt: Klima : Unternehmen der Region warnen vor Verboten

Trier () Die Politik sei gefordert, wirksame Anreize zu schaffen statt in Verboten zu denken, sagt Kevin Gläser. Er ist Umweltreferent der Trierer Industrie- und Handelskammer (IHK). „Verbote können sich nachteilig auf die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen auswirken, insbesondere, wenn sie grenzüberschreitend agieren“, so Gläsner.

Die Bundesregierung will heute ihr Klimapaket vorstellen. Es wird damit gerechnet, dass es eine CO 2 -Abgabe geben wird. Deutsche Unternehmen seien bereits heute vorbildlich in Sachen Umweltschutz, sagt IHK-Experte Gläser. Trotzdem müssten die Betriebe in Zukunft das Klima noch stärker schützen und „dabei ökonomisch effizient wirtschaften“. Dafür müssten aber politische Klimaschutzziele mit wirtschaftlichen Erfordernissen in Einklang gebracht werden.