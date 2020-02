Kostenpflichtiger Inhalt: Hintergrund : Urteil im Osburger Prozess um mutmaßlichen Mordversuch – „Es war eine Kurzschlusshandlung“

Ein Justizbediensteter nimmt dem 55-jährigen Angeklagten im großen Sitzungssaal des Trierer Landgerichts am Donnerstag die Handschellen ab. Foto: TV/Rolf Seydewitz

Trier Fast ein Jahr lang leugnet ein Frührentner, mit einer abgesägten Schrotflinte ins Zimmer eines Ex-Kumpels geschossen zu haben. Erst kurz vor dem Urteil macht er eine Kehrtwende.

Das Gerücht, dass es möglicherweise doch noch eine Wende im Prozess um den mutmaßlichen Mordversuch von Osburg geben könnte, kursierte am Donnerstag bereits in den Fluren des Trierer Landgerichts, da hatte die Verhandlung noch gar nicht begonnen. Eigentlich sollte an diesem späten Vormittag nur noch plädiert werden, bevor sich das fünfköpfige Gericht zur Urteilsfindung zurückgezogen hätte. Doch dann kündigte der Trierer Rechtsanwalt Andreas Ammer gleich zu Beginn des siebten Prozesstages eine von ihm verlesene Erklärung des Angeklagten an – und eine neuerliche Zeugenaussage der Ehefrau seines Mandanten. Ab diesem Moment war klar, dass sich das Gerücht bewahrheiten würde.

„Spät, aber nicht zu spät“, wie es die Vorsitzende Richterin Petra Schmitz in ihrer Urteilsbegründung formulierte, räumte der 55-jährige Angeklagte am siebten Verhandlungstag schließlich doch noch ein, in jener Augustnacht vor zweieinhalb Jahre selbst den Schuss aus einer abgesägten Schrotflinte abgegeben zu haben. „Es war eine Kurzschlusshandlung“, sagte der seit einem knappen Jahr in Untersuchungshaft sitzende Frührentner, er habe seinem ehemaligen Kumpel nur einen Denkzettel verpassen wollen: „Ich wollte niemanden verletzen.“

Bis zu diesem Donnerstagvormittag hatte der erst im Anschluss an die Ausstrahlung des Falls in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ festgenommene Osburger die Tat bestritten, obwohl ihn ein als Zeuge geladener Freund, dem er die Tat gestanden haben soll, im Gerichtssaal schwer belastet hatte. Im Gegenzug gab die ebenfalls als Zeugin geladene Ehefrau des Angeklagten ihrem Mann ein lückenloses Alibi.

Ihr Mann sei in der Tatnacht die ganze Zeit zu Hause gewesen, so die 48-Jährige: „Ich hätte gemerkt, wenn er das Haus verlassen hätte.“ Eine fünf Wochen zurückliegende Aussage, die sie so am Donnerstag nicht mehr stehenlassen wollte und – nach dem Geständnis ihres Mannes – auch nicht mehr stehenlassen konnte. Sie räumte ein, zwar in der Tatnacht nichts mitbekommen zu haben. Allerdings habe ihr Ehemann ihr später erzählt, was passiert sei. „Da war ich total baff“, erinnerte sich die 48-Jährige am Donnerstag.

Verteidiger Andreas Ammer (links) im Gespräch mit Staatsanwalt Benjamin Gehlen. Foto: TV/Rolf Seydewitz

„Also haben Sie uns beim letzten Mal etwas Falsches erzählt?!“, hakte die Vorsitzende Richterin Petra Schmitz nach, „haben Sie uns belogen?“ Die Ehefrau schaute etwas verdutzt drein und fragte das Gericht: „Was hätte ich denn tun sollen?“ „Das, was die meisten Ehefrauen tun“, erwiderte die Chef-Richterin: „Nix sagen!“

Durch die späte Korrektur ihrer Aussage dürfte die 48-Jährige knapp an einem Ermittlungsverfahren wegen Falschaussage vorbeigeschrammt sein. Dagegen wird gegen den 38-jährigen Osburger, dem der „Schreckschuss“ galt, inzwischen ermittelt, wie Staatsanwalt Benjamin Gehlen am Donnerstag in einer Nebenbemerkung bekanntgab. Der Grund: mehrere Zeugenaussagen, die von einer gewalttätigen Attacke des 38-Jährigen auf seinen ehemaligen Nachbarn berichteten. Danach hat der 38-Jährige dem Angeklagten mit einem Holzhammer angeblich mehrfach auf den Kopf geschlagen und dabei gebrüllt, sein Gegenüber fertigzumachen.

Mit ein Grund, warum der Angeklagte seinem ehemaligen Kumpel zwei Wochen später durch einen Schuss ins Wohnzimmer einen Denkzettel verpassen wollte, wie er seinen Anwalt Andreas Ammer am Donnerstag erklären ließ. Die vor sechs Jahren für 400 Euro von einem Motorradkumpel erworbene Schrotflinte habe er nach dem Schuss auf den Rollladen zunächst im Wald vergraben, bevor er sie einige Zeit später wieder ausgegraben, zerstört und in die Ruwer geworfen habe.