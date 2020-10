US-Präsidentschaftswahl : So würden US-Bürger heute abstimmen

So würden US-Bürger heute abstimmen

Wen würden US-Bürger zum Präsidenten wählen, wenn heute Wahl wäre - den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump oder seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden?

In den USA wird der Präsident wird nicht direkt vom Volk gewählt, sondern durch 538 Wahlmänner und -frauen. Jeder Bundesstaat stellt davon nach Bevölkerungsgröße eine bestimmte Anzahl. Der Kandidat mit den meisten Wählerstimmen im Bundesstaat verbucht sämtliche Wahlleute des Staates für sich. In Maine und Nebraska werden die Stimmen der Wahlleute nach Mehrheiten in den Wahlbezirken aufgeteilt.