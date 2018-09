später lesen Europa Vater des Vertrags von Schengen warnt vor EU-Ende Teilen

Der ehemalige luxemburgische EU-Abgeordnete Robert Goebbels warnt den deutschen Innenminister Horst Seehofer (CSU) vor einem Alleingang in der Asylpolitik. „Eine definitive Rückkehr zu ständigen Kontrollen an den Binnengrenzen der Bundesrepublik mit seinen EU-Partnern, was Minister Seehofer anstrebt, müsste zum Austritt der Bundesrepublik aus der Europäischen Union führen“, sagte der Sozialist, der als Vater des Schengen-Abkommens gilt, unserer Zeitung.