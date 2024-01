Veganuary Vegane Ernährung – Was passiert dabei eigentlich im Körper?

Die erste Veränderung bei einer veganen Ernährung beginnt im Kopf. Denn wer seine Ernährung umstellt und auf verschiedene Produkte verzichten will, kommt unweigerlich über Inhaltsstoffe und Rezepte ins Grübeln. Was steckt eigentlich in meinen täglichen Nahrungsmitteln? Bei welchen Produkten sind Milch oder Eier verarbeitet, obwohl man es nicht erwarten würde? Was muss ich essen, um keinen Mangel an Eiweiß zu haben?