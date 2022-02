Ratgeber : Ein „Ja“ am Telefon kann teuer werden - Wie Sie sich vor betrügerischen Anrufen schützen können

Man hat schnell mal „Ja“ gesagt am Telefon. Doch genau das kann teuer werden. Darum genau aufpassen, was man sagt, und im schlimmsten Fall Hilfe bei der Verbraucherberatung oder der Bundesnetzagentur einholen und unwissentliche abgeschlossene Verträge widerrufen. Foto: dpa/Marc Müller

Service Trier/Bernkastel-Kues Kennen Sie die gefährlichen „Ja!“-Anrufe? Auf diese hinterlistigen Täuschungsversuche per Telefon hat uns ein TV-Leser aufmerksam gemacht, der selbst in die Falle tappte. Was das ist, warum das teuer werden kann und wie Sie sich schützen können, erklären wir hier.