Verbraucherschutz : Watschn wegen irreführender Werbung für Hunkemöller

Sich mit Werbung für nachhaltige Bekleidung „grün zu waschen“, dieser geschickte PR-Gag scheint nicht immer aufzugehen. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat Klage gegen den Textilanten Hunkemöller geführt – und gewonnen. Was die Richter bemängelt haben.

Der Dessous-Spezialist und Unterwäschehändler hatte in dem Verfahren damit argumentiert, Mitglied der Better Cotton Initiative zu sein. Diese Initiative fördert die Produktion nachhaltiger Baumwolle und setzt voraus, dass Mitgliedsunternehmen ihren Bedarf an Baumwolle mit mindestens zehn Prozent der so hergestellten Baumwolle decken. Dieser Anteil an nachhaltiger Baumwolle wird in der Lieferkette jedoch mit konventionell hergestellter Baumwolle vermischt. In welchen Kleidungsstücken diese „umweltfreundlichere“ Baumwolle am Ende tatsächlich steckt, ist vollkommen willkürlich.