Luxemburg : Mehr Homeoffice für Grenzgänger: Berlin und Luxemburg verhandeln

Luxemburg Mehr steuerfreies Arbeiten von zu Hause und Lockerung fürs Sozialsystem: Noch in dieser Woche sollen die ersten Gespräche starten. Tausende Pendler hoffen auf größere Freiheiten.

Noch in dieser Woche soll es losgehen: Dann wollen Deutschland und Luxemburg über eine „potenzielle Revision des Doppelbesteuerungsabkommens“ und „ergebnisoffen“ über die „steuerliche Behandlung von Arbeitslohn von Grenzpendlern erörtern“. Das geht aus der Antwort auf eine schriftliche Anfrage des Eifeler CDU-Bundestagsabgeordneten Patrick Schnieder ans Bundesfinanzministerium hervor. Die dem TV vorliegende Antwort bestätigt darin „auf Fachebene eine erste Verhandlungsrunde“. Dabei soll es vor allem um die Ausweitung der sogenannten 19-Tage-Regel für Grenzpendler gehen, um nicht unter die deutsche Lohnsteuer zu fallen.

Bereits seit Monaten rumort es unter den rund 40.000 deutschen Grenzpendlern, denn während der Corona-Pandemie blieb die Besteuerung ausgesetzt, weil viele Beschäftigte im Homeoffice arbeiten mussten. Seit Mitte des Jahres gilt wieder die bisherige Regel, wonach mehr als 19 Tage am deutschen Schreibtisch der deutschen Lohnsteuer unterstehen. Derweil haben Belgien und Frankreich ihre Tage auf jeweils 34 im Jahr erhöht.

Grenzgänger : Alles übers Arbeiten in Luxemburg

Ein offener Brief ans deutsche und luxemburgische Finanzministerium, unterzeichnet von deutschen Grenzpendlern und Betriebsräten in Luxemburg fordert „einen Tag Homeoffice pro Woche“. Unterstützt wird das Anliegen vom Luxemburger Wirtschafts- und Sozialrat CES. „Die in der Presse ausgetragenen öffentlichen Diskussionen und verschiedenen Meldungen stellen die Grenzgänger*innen teilweise auf die Stufe eines Steuerhinterziehers“, mokieren sich die Unterzeichner um die beiden Vorreiter Martin Plail und Ralf Paessler, die bereits 2021 eine Petition im Deutschen Bundestag zur Ausweitung der 19-Tage-Regelung mit bislang 6285 Unterschriften eingereicht haben.