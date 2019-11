Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess : „Ich knall’ dich noch ab!“ - Mordversuch von Osburg vor Gericht

Der wegen versuchten Mordes angeklagte Mann aus dem Hochwald beim Prozessauftakt Anfang des Monats. Der Frührentner soll im August 2017 einen Kumpel fast erschossen haben. Foto: TV/Rolf Seydewitz

Trier Kapriolen im Osburg-Prozess: Warum das Opfer erst glaubt, den Täter zu kennen, und sich jetzt sicher ist: Der war’s auf keinen Fall!

Glaubt man der Staatsanwaltschaft, wäre ein heute 38-jähriger Mann aus dem Hochwaldort Osburg in jener Augustnacht vor zwei Jahren um ein Haar ums Leben gekommen. Hätte der Mann in dieser Nacht nicht auf der Couch vor dem Fenster geschlafen, sondern wäre im Zimmer herumspaziert oder hätte aufrecht gesessen, wäre er womöglich erschossen worden. Eine aus einer abgesägten Schrotflinte abgefeuerte Salve durchschlug um etwa 2.30 Uhr die heruntergelassenen Rollläden und das Fenster der Erdgeschosswohnung. Die Kugeln drangen in die gegenüberliegende Wand des Zimmers ein und zerfetzten noch eine im Raum stehende Hifi-Anlage.

Das allein in der Wohnung lebende Opfer schildert am Montag im Prozess gegen den mutmaßlichen Täter, wie es jene Augustnacht erlebt hat. Der 38-Jährige hat mit einem Freund Dart gespielt, kam gegen Mitternacht angetrunken nach Hause und legte sich direkt auf die Couch schlafen. Gegen halb drei habe er einen lauten Knall gehört, „meine Bude ist halb in die Luft geflogen“, erinnert er sich im Gericht an die dramatischen Ereignisse. „Ich habe das Loch im Fenster gesehen, und alles hat nach Schießpulver gerochen.“ Er bewaffnet sich mit einer Axt, verrammelte sich im Schuppen und rief übers Handy die Polizei.

In der zweiten Vernehmung bei der Polizei äußerte er einen konkreten Verdacht. „Ich bin mir sicher, dass der A. auf mich geschossen hat“, soll er laut dem von der Vorsitzenden Richterin Petra Schmitz verlesenen Vernehmungsprotokoll den Beamten gesagt haben. Der A. habe auch eine abgesägte Schrotflinte.

In der Verhandlung kann oder will sich der 38-Jährige an viele Dinge nicht mehr erinnern. „Das weiß ich nicht mehr“, „Keine Ahnung“, „Ich habe nichts erzählt“, bekommen die Prozessbeteiligten während der gut einstündigen Aussage des Opfers gleich mehrfach zu hören. In einem Punkt aber ist er sich zur Verblüffung vieler Anwesender an diesem Nachmittag ziemlich sicher: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass der A. das war. Auf keinen Fall! Wir kamen viel zu gut miteinander klar“, sagt er , und der nur zwei Meter entfernt sitzende Angeklagte dürfte dies zufrieden vernommen haben.

Der Frührentner muss sich seit Anfang des Monats wegen versuchten Mordes vor dem Trierer Landgericht verantworten. Der auch wegen Gewalt- und Drogendelikten vorbestrafte 55-Jährige soll nach Ansicht der Staatsanwaltschaft damals versucht haben, heimtückisch seinen Kumpel und ehemaligen Arbeitskollegen zu töten.

Hintergrund der Attacke war angeblich ein Streit um Geld. Der Zeuge soll seinem Kumpel 50 Euro geschuldet haben. Ein paar Wochen vor dem nächtlichen Zwischenfall in Osburg hatte es zwischen den beiden Männern wegen des Geldes schon einmal gerummst. A. wollte das Geld haben, sein Gegenüber konnte nicht zahlen, es gab Streit, der schließlich darin mündete, dass der Schuldner mit einem Hammer in der Hand zu A. ging und dort gegegen die Hauswand schlug. „Ich wollte ein bisschen dick aufbrummen“, rechtfertigt der Zeuge am Montag seinen damaligen Auftritt, der damit endete, dass A. mit einem Baseballschläger in der Hand aus dem Haus kam und es ein kleines Gerangel gab. „Nichts Nennenswertes“, erinnert sich der Hammermann.

„Ich knall’ dich noch ab“, soll A. seinerzeit jedenfalls noch in Richtung des Zeugen gebrüllt haben, der sich am Dienstag daran aber nicht mehr erinnern kann: „Weiß ich nicht“, sagt der 38-Jährige. Und auch an die Aussage mit der abgesägten Schrotflinte, die er an einem Silvesterabend bei A. gesehen haben will, will er so inzwischen nicht mehr wiederholen. Er wisse ja auch gar nicht, ob die Waffe echt gewesen sei. Sie habe „ausgesehen wie eine Kirmespistole“.

Und Zoff hat der 38-Jährige nach eigenen Angaben nicht nur mit A. gehabt, sondern auch noch mit etlichen anderen. „Ich habe in meinem Leben schon mit so vielen Leuten Streit gehabt“, erklärt er der Vorsitzenden Richterin, „wenn ich die alle aufzähle, reicht der Quelle-Katalog nicht.“

Nicht nur bei dieser Aussage können sich einige Prozessbeteiligte ein Schmunzeln nicht verkneifen. Bevor A. erst im März dieses Jahres unter Tatverdacht festgenommen wurde, hatten sich der Angeklagte und sein mutmaßliches Opfer noch einmal zufällig auf eine Zigarette im Dorf getroffen.

„Warst du’s?“, hab er A. gefragt, erinnert sich der Zeuge an das Treffen, worauf der Kumpel den Kopf geschüttelt habe. „Ich glaube ihm das auch“, erklärt der 38-Jährige auf Nachfrage von Staatsanwalt Benjamin Gehlen den Sinneswandel, der dem Verteidiger des Angeklagten, Andreas Ammer, in die Karten gespielt haben dürfte.

Das Opfer hatte mit der nächtlichen Attacke lange zu kämpfen. Er habe ein halbes Jahr nicht geschlafen und sich zu Hause verbarrikadiert“, berichtet er auf Fragen des Staatsanwalts. „Außerdem musste ich Tabletten schlucken.“ Inzwischen gehe es ihm aber wieder besser.