Coronavirus : Viel Kritik aus der Region an der neuen „Bundes-Notbremse“

Trier In Hotspots soll es Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren geben. Landkreise sehen Maßnahme als unverhältnismäßig an. Ministerpräsidentin lehnt Testpflicht in Schulen ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ausgangssperren, strikte Kontaktbeschränkungen, Schließung von Geschäften – sobald die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Region drei Tage hintereinander über dem Wert von 100 liegt, dann greift die „Bundes-Notbremse“, die das Bundeskabinett gestern beschlossen hat. Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen.

In Corona-Hotspots dürfen sich dann die Angehörigen eines Haushalts nur noch mit einer weiteren Person treffen, maximal fünf Menschen, Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgerechnet. Greift die Notbremse, müssen die meisten Läden schließen. Ausgenommen sind unter anderem Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Tierbedarfsmärkte und Gartenmärkte. Schulen und Kitas sollen hingegen geöffnet bleiben, erst ab einer Inzidenz von 200 müssen diese laut der Notbremse schließen. Allerdings soll der Präsenzunterricht nur mit zwei Coronatests pro Woche gestattet werden.

Vor allem die nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr, für die es nur in „begründeten“ Fällen Ausnahmen geben soll, stößt auf zum Teil heftige Kritik. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hält es für fragwürdig, ob die unabhängig vom örtlichen Infektionsgeschehen verhängten Ausgangsbeschränkungen als Automatismus verfassungsrechtlich gedeckt sind. Kritisch sieht die Triererin auch die vorgesehene Testpflicht für Schulen. „Kinder, die keine Einwilligung ihrer Eltern für einen solchen Test haben, haben dann keinen Anspruch, in die Schule zu gehen“, sagte Dreyer in Mainz. „Die Kinder müssen dann in den Fernunterricht.“ Schüler sollten mit dem gleichen Maß gemessen werden wie die Beschäftigten im Arbeitsleben, für die keine Testpflicht, sondern eine Testangebotspflicht gelten solle. Anders als zunächst vorgesehen, werden Unternehmen nicht verpflichtet, ihre Mitarbeiter zu testen, sie müssen ihnen lediglich ein Angebot für Tests machen.

Auch die Kommunen in der Region stehen der Notbremse kritisch gegenüber. So etwa die Landrätin des Kreises Vulkaneifel Julia Gieseking. Bei einer bundeseinheitlichen Notbremse sei „ein individuelles Eingreifen oder der Erlass möglicher Lockerungsschritte als Reaktion auf die regionale Infektionsentwicklung nicht mehr möglich“. Trotzdem halte man sich an die Beschlüsse von Bund und Ländern vor Ort. Die Vulkaneifel ist derzeit der einzige Kreis in der Region der seit Tagen über der kritischen Marke von 100 liegt. Die Inzidenz betrug dort gestern 128,6. Den niedrigsten Wert in der Region weist der Eifelkreis Bitburg-Prüm mit 71,7 auf. Dort hat es am Wochenende eine dreitägige Ausgangssperre gegeben, gegen die der Landrat Joachim Streit als Privatmann Widerspruch eingelegt hat. Er kündigte nun an, dagegen zu klagen. Die Maßnahme sei ein Grundrechtseingriff. Sie werde verhängt, ohne die Gründe für Infektionsausbrüche vor Ort zu kennen.