später lesen Großeinsatz in Saarbrücken Mindestens vier Tote und viele Verletzte bei Brand in Saarbrücker Innenstadt Teilen

Twittern

Teilen



Bei einem Feuer in einem Haus an der Saaruferstraße in Saarbrücken sind am Sonntag nach ersten Meldungen mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Es gibt zahlreiche Verletzte. Von Matthias Zimmermann