Ausbildung Paul Schäfer erfüllt sich seine Träume

„Ich wollte in einen kleinen, überschaubaren Betrieb“, sagt Paul Schäfer. Den hat er gefunden. Neben dem Chef sind das im Schlachthaus und in der Wurstküche der Geselle Josef „Jupp“ Klein, seit 42 Jahren im Betrieb, und an manchen Tagen Tim Lauterbach, Georg Bösens Neffe. Er wird den Betrieb in einigen Jahren übernehmen.