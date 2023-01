Kolumne Mietrechtstipp : Glasfaser: Wann der Mieter zahlt

Schnelles Internet ist gefragt: Doch wann muss sich der Mieter an den Kosten des Anschlusses beteiligen?. Foto: dpa Foto: dpa/Matthias Balk

Derzeit finden sich in vielen Gemeinden Bestrebungen, diese umfassend mit Glasfaserkabel zu versorgen und so ein deutlich leistungsfähigeres Internet in den Häusern bereitstellen zu können. Da die Investitionskosten häufig nicht unerheblich sind, stellt sich vermieterseits die Frage, ob man den Mieter an den Investitionskosten beteiligen kann oder ob dieser zum Abschluss entsprechender Bezugsverträge mit dem Diensteanbieter verpflichtet ist.

Eine pauschale Verpflichtung des Mieters ist jedoch nicht zulässig. Denkbar ist, dass der Vermieter eine Modernisierungsmieterhöhung durchführt. Der erstmalige Anschluss der Mietsache mittels Glasfaser an ein öffentliches Netz stellt nach dem Gesetz eine solche Maßnahme dar. Damit verbunden ist die Duldungspflicht des Mieters, wenn ihm die Maßnahme rechtzeitig angekündigt wurde. Diese Verpflichtung kann notfalls auch gegen den Willen des Mieters gerichtlich durchgesetzt werden. Im Gegenzug dazu gibt das Gesetz dem Mieter ein Sonderkündigungsrecht, auch bei einem zeitlich befristeten Vertrag. Die Ankündigung muss neben Art und Umfang der Maßnahme auch den voraussichtlichen Beginn und die zu erwartende Dauer beschreiben. Will der Vermieter später die Miete erhöhen, muss der Betrag, der auf den Mieter als Mieterhöhung zukommen wird, angeben werden. Wenn auch neue Betriebskosten entstehen, wie der Betriebsstrom für die Glasfaser-Verteilungsanlage, so ist auch darauf im Rahmen des Ankündigungsschreibens bereits hinzuweisen.

Wenn dann die Maßnahme durchgeführt ist, kann der Vermieter jährlich die Miete um derzeit noch acht Prozent der Kosten, die er für die neue Anlage aufgewendet hat, erhöhen. Bedingung ist aber im Falle des Glasfaseranschlusses, dass der Mieter nach wie vor seinen Anbieter frei wählen kann.

Der Vermieter kann alternativ auch ein sogenanntes Bereitstellungsentgelt, welches zur Errichtung der Anlage dient, auf den Mieter umlegen. Dieses ist nach dem Telekommunikationsgesetz höhenmäßig begrenzt auf 60 Euro pro Jahr und von der Dauer her auf fünf Jahre, je nach Refinanzierungskosten maximal neun Jahre. Daneben ist dann eine Modernisierungsmieterhöhung allerdings nicht mehr erlaubt.