Unwetter : Kam die Unwetterwarnung zu spät für die Menschen?

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen nach einem Unwetter bis zur Brust im Wasser. Foto: dpa/Helmut Fohringer

Trier Der Vorwurf wiegt schwer: Hätten womöglich Menschenleben gerettet werden können, wenn die Bevölkerung rechtzeitig und umfassend vor der Flutkatastrophe gewarnt worden wäre?

TV-Wetterexperte Dominik Jung findet deutliche Worte: Die Behörden hätten „ziemlich geschlafen“. Er wirft den für den Katastrophenschutz zuständigen Behörden vor, die Bevölkerung nicht vor den Gefahren des Unwetters gewarnt zu haben. Und das trotz der rechtzeitigen Warnungen verschiedener Wetterdienste vor Dauerregen. „Die haben total versagt.“

Jung sagte zu Beginn der vergangenen Woche unserer Zeitung: „Der Westen Deutschlands säuft buchstäblich ab.“ Es falle mancherorts so viel Regen, wie ansonsten insgesamt in einem Zeitraum von drei Monaten fällt, warnte der Diplom-Meteorologe. Der Deutsche Wetterdienst sagte für Teile der Region Regenmengen von bis zu 200 Litern pro Quadratmeter voraus. Trotzdem, so der Vorwurf von Jung, seien die Menschen nur vor Hochwasser, nicht aber vor der Flutkatastrophe gewarnt worden, obwohl die sich bereits Tage vorher abgezeichnet habe. Was den Wetterexperten zudem ärgert, dass der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Sonntag beim Besuch der Bundeskanzlerin im besonders stark von der Überflutung betroffenen Ahrtahl von einer „Momentexplosion des Wassers“ gesprochen habe, bei der es nicht ausreichend Zeit gegeben habe, die Menschen zu warnen. Zudem seien durch die Wassermassen auch Warngerätschaften zerstört und zusammen mit Gebäuden weggerissen worden. „Man wusste seit Tagen, was da kommen kann“, sagt Jung. Und außerdem sei es nicht ausschließlich in der Nacht zum Donnerstag zu Überflutungen gekommen. So sei der Pegel der Kyll in Kordel schon am Mittwochnachmittag deutlich gestiegen. „Da war es noch hell und man hätte etwas unternehmen können“, kritisiert Jung.

Er ist nicht der einzige, der den für den Katastrophenschutz zuständigen Behörden Vorwürfe macht, die Bevölkerung zu spät oder gar nicht vor dem verheerenden Unwetter gewarnt zu haben. „Wir haben außer vom Deutschen Wetterdienst keine Warnmeldungen erhalten, weder vom Land noch vom Bund“, sagt Rudi Rinnen, Beigeordneter des Eifelkreises Bitburg-Prüm. Das Katastrophenschutzzentrum des Kreises habe sich eigenständig die Informationen zusammensuchen müssen, bevor man dann den Katastrophenfall ausgerufen habe, sagte Rinnen unserer Redaktion. Unterstützt wird die Kritik von den Freien Wählern, zu denen Rinnen gehört. Der ehemalige Landrat des Eifelkreises und jetzige Chef der Landtagsfraktion der Freien Wähler, Joachim Streit, sagt, vier Tage vor der Flutkatastrophe seien über das Europäische Hochwasser-Warnsystem (Efas) Warnungen beim Bund eingetroffen. 24 Stunden vor dem Eintreten der Katastrophe seien die Überschwemmungsgebiete präzise vorhergesagt worden, so Streit. Trotzdem seien die Informationen weder bei den Kommunen noch den dortigen Katastrophenschutzdiensten – und somit auch nicht bei der Bevölkerung – angekommen.

Der Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion Michael Frisch verlangt Aufklärung, darüber „was schiefgelaufen ist, welche präventiven und akuten Schutzmaßnahmen versäumt worden sind und wie man in Zukunft Leben und Eigentum unserer Bürger vor unvermeidbaren Schadensereignissen dieser Art besser schützen kann“. Hinter der Kritik steckt der Vorwurf, dass durch rechtzeitiges Warnen der Bevölkerung möglicherweise Menschenleben hätte gerettet werden können. Auch wird die Katastrophenalarmierung in Deutschland insgesamt hinterfragt. Diese soll weitgehend digital erfolgen. Dazu gibt es zwei verschiedene Warn-Apps, die man sich auf sein Smartphone herunterladen kann: Es sind Nina und Katwarn. Über beide Anwendungen können sowohl zentral vom Bund oder den Lagezentren der einzelnen Bundesländer als auch von den Leitstellen in den Regionen Warnungen an die Nutzer versendet werden.

Wie ein Sprecher der Stadt Trier auf Anfrage mitteilte, hat die Integrierte Leitstelle bei der Berufsfeuerwehr Trier in der Unwetternacht 13 Warnmeldungen aus den betroffenen Landkreisen in das System eingestellt, von wo aus diese dann in die Warnapps ausgespielt worden seien. In Trier selbst habe sich der Krisenstab in der Nacht entschieden, keine Meldungen für die Warn-Apps für die sich zuspitzende Lage im Stadtteil Ehrang abzusetzen, „weil das Warngebiet örtlich klar einzugrenzen war“. Stattdessen seien Feuerwehrfahrzeuge durch die Straßen gefahren und hätten die Bürgerinnen und Bürger gewarnt und sie gebeten, sich auf eine kurzfristige Evakuierung vorzubereiten. „Das war mitten in der Nacht mutmaßlich auch effektiver als eine App-Meldung“, so der Stadtsprecher.

Stark verbreitet sind die Warn-Apps ohnehin nicht. Gerade mal zehn Millionen Deutsche nutzen Nina oder Katwarn. Und wenn das Handy-Netz zusammenbricht, wie das in weiten Teilen der Katastrophengebiete der Fall war, funktioniert die Alarmierung über die Apps nicht. Und wer kein Smartphone hat, kann die Anwendungen gar nicht nutzen. Eine Warnung der Bevölkerung vor besonderen Lagen über Sirenen funktioniert auch nicht, da es kein flächendeckendes Sirenennetz mehr gibt. Hinzu kommt, dass in der Region die Sirenen nicht in das Katastrophenwarnsystem eingebunden sind. Sie dienen in erster Linie nur zur Alarmierung der Feuerwehr.