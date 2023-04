Handwerk Stabile Konjunktur im regionalen Handwerk

Das Handwerk der Region Trier hat derzeit goldenen Boden. Trotz aller Angst vor einem Konjunktureinbruch und angesichts von gestiegenen Kosten für Betriebe wie Kunden ist die Nachfrage nach Handwerksleistungen in Eifel, Hunsrück und an der Mosel so gut wie auch im Herbst vergangenen Jahres: Insgesamt 84,6 Prozent sind mit ihrer aktuellen Geschäftslage zufrieden. Das entspricht auch dem Wert aus dem Oktober 2022.