Kein Fachwort mehr Unwort des Jahres 2023: Warum „Remigration“ zum Kampfbegriff geworden ist

„Remigration“ – was zunächst nach einem fachlichen Ausdruck klingt und es auch ursprünglich war, ist zum rechten Kampfbegriff geworden. Zu einer Beschönigung „für die Forderung nach Zwangsausweisung bis hin zu Massendeportationen von Menschen mit Migrationsgeschichte“, wie es in der Pressemitteilung zum Unwort des Jahres 2023 heißt. Denn diesen sprachkritischen Titel hat „Remigration“ gewonnen, wie am Montag, 15. Januar, bekannt gegeben wurde.